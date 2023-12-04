Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 21:42
Hizmet birleştirmede hizmet cetveli sorunu

Mebde kadrolu öğretmenim dershanede çalıştığım sürenin bir kısmının hizmet cetvelini bulamadım çalıştığım kurum kapanmış ve milli eğitimdede bulamadılar fakat sgk da öğretmen olarak görülüyor milli eğitim hizmet cetveli olmadan işleyemem diyor ispatı sgk dökümünde varken neden ispatsız gibi oluyor anlamadım bu konuda yönetmenlik vb. Bişey bulamadım tam aksi atama yönetmenliğinde sgk döküm hizmeti kadar değerlendirileceği yazıyor ne yapabilirim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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