4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benim

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : E.Kayı Han
Mehmet199121
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
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