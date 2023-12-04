Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
04 Aralık 2023 21:55
4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benim

Bugün beni aradılar ve geçtim kültür bakanlığı 4 a dan gsb ye 4b gectim

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