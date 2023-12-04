Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 21:58
tayin lütfen bilen cevap yazsın
Eşim 2022 şubat ayında eş durumu ile tayin geldi burası şark olarak 4 yıl tayin hakkımız ne zaman gelir 2025 mi 2026 mı

sımseeekk
Memur
04 Aralık 2023 22:19
2026

Brsnememur
Aday Memur
04 Aralık 2023 23:19
Ama ocak ta gelmişti
sımseeekk, 1 saat önce
2026
Toplam 2 mesaj

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