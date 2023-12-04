Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2023 22:34
kurum içi ünvan değişikliği
çalıştığım kurumda geçmek istediğim ünvanda açıklık var sınava girmeden oraya geçebilir miyim kurum içi

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