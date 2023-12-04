KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Aralık 2023 22:52
2023 puanıyla hangi branştan kaç alım olur

Merhaba arkadaşlar başlıktan hareketle fikirleriniz nedir

Çok Yazılan Konular

Bilişim teknolojileri öğretmeniSanat Tarihi Puanları2023 puanı ile atama

Sözlük

Türkiyedeki en değersiz şey 4 Halka Arz 2 bıkkınlık veren durumlar 2 sözlüğü canlandırma fikirleri 6 Detachment 2011 1 bankadaki bir milyon liranın bir lira olması 1 kırmızı bülten 1 edi ile büdü 1 avunmak 1 zoser piramidi 1

Son Haberler

Çorum'da 'teleskop operasyonu' ile yakalanan 5 zanlı tutuklandıBakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklamaAltın fiyatlarında sert düşüşPansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması