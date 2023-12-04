4/B'li iken 15 Nisanda Kadroya geçtim. Tekrar 4/B'ye geçebilir miyim?

Merhabalar,

Yaklaşık 3 yıl 4/B'li olarak Üniversite Hastanesinde hemşire olarak görev aldım. 15 Nisan'da ise kadroya geçtim. Kadrolu memur oldum. Çalıştışım yer memleketime uzak olduğu için başka bir üniversite hastanesine 4/b'li olarak aynı ünvanda başvurmak istiyorum. Kadroya atandığım için sözleşmemi tek taraflı fesih etmedim. Şuan çalıştığım kurumdan benimle aynı durumda olup 4/B'li olarak gidenler oldu. Başvuru yapacağım formda ise benim doldurabileceğim bir kutucuk mevcut değil. Linkini ve seçenekleri aşağıya yazıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

DAHA ÖNCE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE ÇALIŞTINIZ MI?

*** Evet; Kendi isteğim ile bir ay öncesinden kurumuma bilgi vererek sözleşme sürem bittiği için sözleşme yenilemedim.

*** Evet; Üniversitenizde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, eş veya sağlık durumu sebebiyle sözleşmemi tek taraflı

feshettim.

*** Evet; İlan tarihi itibariyle 1 yıldan daha önce 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken görevimden ayrıldım.

*** Hayır; Daha önce 4/B sözleşmeli personel statüsünde hiç çalışmadım.

Görsel link; https://ibb.co/BKTV69X