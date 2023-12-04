Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 22:56
Ocak ayında enflasyon farkı+ zam yüzde kaç olur?
son 2 aydır beklenilenden az çıkan enflasyon rakamlarından sonra %45i geçmeyeceğini düşüyorum

DURMUŞ Ünal
Memur
04 Aralık 2023 23:01
şu an için kesinleşen zam oranı %45 Aralık daha belli değil onunla birlikte %48-49 arasi bir zam gelir

jeklarit
Daire Başkanı
04 Aralık 2023 23:05

43-44


mrvkbcdmr
Aday Memur
04 Aralık 2023 23:35
Şuan için 45 kesin. Aralıkta üstüne eklenecek. Bir ihtimal refah payıda verilebilir. Sonuç olarak %45+
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