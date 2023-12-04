Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


04 Aralık 2023 22:58
Dr öğretim üyesi ilanında haksız atama

Merhaba hocalarım özel bir üniversitesi genel bir ilan açtıktan sonra yine kendi istediğini aldı. Aldığı kişiyi yök akademikten dosyasına baktığımda benim dosyama göre daha başarısız. Bu durumda dava açarsam kazanma ihtimalim olur mu ? Benzer durumla karşılaşan var mı ? Yoksa özel üniversite olduğu için bir yaptırımı yok mu ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.


donurh
Daire Başkanı
04 Aralık 2023 23:39

Yüksek akademik puanı olan alınır diye bir kural yok, olsaydı zaten merkezi atama gibi yapılırdı. Ama bariz bir fark olduğunda devlette dava kazanılabiiyor. Bence özelde değmez dava için harcanacak paraya. Onlar zaten kafalarına göre işten de çıkartabiliyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıAraştırma makalesinde illa bir akademisyenin ismi olmak zorunda mı?Öğretmenlikten Öğretim Görevlisi Kadrosuna GeçişBBDK çalışanlarına 30 bin zam.. Nasıl Akademisyenler Mutlu Mu Bari?Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Mart Doçentlik Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçentlik unvanını almış, ancak doçentlik kadrosuna atan(a)mamış olanların 15.01.2023 tarihi ....2023 Akademik Kadro İzinleriAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuDr öğretim üyesi ilanında haksız atama

Sözlük

insan kurban etme 1 togg 4 yazım yanlışı 3 İçinden geleni söyle 8 Caligula 2 gilf kebir 1 Bugün olanlar 2 yeni anayasa taslağı 1 avrupada bulunan volkanlar 2 bankadaki bir milyon liranın bir lira olması 1

Son Haberler

Çorum'da 'teleskop operasyonu' ile yakalanan 5 zanlı tutuklandıBakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklamaAltın fiyatlarında sert düşüşPansiyonda çıkan yangında 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması