Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


04 Aralık 2023 23:29
Doktor Öğretim Üyeleri İçin Daimi Kadro

Arkadaşlar artık herkesin girişimde bulunması gerekiyor. Tüm Doktor öğretim üyesi kadrosundakilerin. Zira szöleşme sorunu büyüyor. Motivasyonumuz mahvoldu. Daha nitelikli çalışmalar için zaman sıkıştırması olamaz. Bu durumda niteliksiz vasat yayınlar artar. Bizim daimi kadro almamız gerek. Önümüzü göremiyoruz artık. Bu hepinizi ilgilendiriyor. Doçent olunduğu vakit dahi kadro sorunu devam ediyor. Ne kadar zaman bu psikolpjik şartlanmayla devam edebilirsiniz. Özel şartlarınız, ailevi durumunuz, yaşınız, enerjiniz hep müsait olacak mı durmadan puan toplamanıza. Peki ya ruh sağlığınız. Şuan en mühim sorun bu. Herkese kadro verilirken neden Dr. Öğretim Üyeleri sıkıştırılıyor, gelecekleriyle, işleriyle sınanıyor. Böyle bir şey olabilir mi. Mail atalım, sosyal medyada bunu duyuralım, sendikalar ve diğer kurumlara bu sorunu hatırlatalım, sesimizi duyuralım. Mail atalım gerekirse her gün. Artık farkında olmamızın vakti geldi ve geçti. Motivasyonumuz mahvoldu


şabalala222
Memur
04 Aralık 2023 23:42

Arkadaşlar artık herkesin girişimde bulunması gerekiyor: Tüm Doktor öğretim üyesi kadrosundakilerin. Zira sözleşme sorunu büyüyor. Motivasyonumuz mahvoldu. Daha nitelikli çalışmalar için zaman sıkıştırması olamaz. Bu durumda niteliksiz vasat yayınlar artar. Bizim daimi kadro almamız gerek. Artık önümüzü göremiyoruz. Endişe içerisindeyiz. Arkadaşlar farkında mısınız? Bu hepinizi ilgilendiriyor.

Doçent olduğumuz vakit dahi kadro sorunundan dolayı sözleşme şartları devam edecek. Ne kadar zaman bu psikolojik şartlanmayla devam edebilirsiniz? Özel şartlarınız, ailevi durumunuz, yaşınız, enerjiniz hep müsait olacak mı aynı şartlarda puan toplamanıza? Peki ya ruh sağlığınız?

Şuan en mühim sorun bu. Herkese kadro verilirken neden Dr. Öğretim Üyeleri sıkıştırılıyor, gelecekleriyle, işleriyle sınanıyor? Böyle bir şey olabilir mi?

Arkadaşlar mail atalım, sosyal medyada bunu duyuralım: Sendikalar ve diğer kurumlara bu sorunu hatırlatalım, sesimizi duyuralım.

Gerekirse her gün mail atalım. Artık farkında olmamızın vakti geldi ve geçti. Motivasyonumuz mahvoldu

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