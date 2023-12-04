Doktor Öğretim Üyeleri İçin Daimi Kadro

Arkadaşlar artık herkesin girişimde bulunması gerekiyor: Tüm Doktor öğretim üyesi kadrosundakilerin. Zira sözleşme sorunu büyüyor. Motivasyonumuz mahvoldu. Daha nitelikli çalışmalar için zaman sıkıştırması olamaz. Bu durumda niteliksiz vasat yayınlar artar. Bizim daimi kadro almamız gerek. Artık önümüzü göremiyoruz. Endişe içerisindeyiz. Arkadaşlar farkında mısınız? Bu hepinizi ilgilendiriyor.

Doçent olduğumuz vakit dahi kadro sorunundan dolayı sözleşme şartları devam edecek. Ne kadar zaman bu psikolojik şartlanmayla devam edebilirsiniz? Özel şartlarınız, ailevi durumunuz, yaşınız, enerjiniz hep müsait olacak mı aynı şartlarda puan toplamanıza? Peki ya ruh sağlığınız?

Şuan en mühim sorun bu. Herkese kadro verilirken neden Dr. Öğretim Üyeleri sıkıştırılıyor, gelecekleriyle, işleriyle sınanıyor? Böyle bir şey olabilir mi?

Arkadaşlar mail atalım, sosyal medyada bunu duyuralım: Sendikalar ve diğer kurumlara bu sorunu hatırlatalım, sesimizi duyuralım.

Gerekirse her gün mail atalım. Artık farkında olmamızın vakti geldi ve geçti. Motivasyonumuz mahvoldu