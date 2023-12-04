Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 23:35
Lise eğitimi 3 sene + son sene YKS hazırlık olmalıdır

Lise eğitimi 3 seneye düşürülmeli, son sene (4.sinif) üniversiteye hazırlık olmalı ve bu hazırlık, son sene, okulda yapılmalıdır. Böylelikle dyk kursları kapanacak, öğrenciler hafta sonu dinlenecek ve kendilerine ve ailelerine vakit ayırabileceklerdir. Kolaylaştırmak gerekir. Öğrenciler stres yaşamaktadırlar. Böylelikle Öğrenciler yorulmadan ve yıpranmadan sınava hazırlanabileceklerdir. Aynı şekilde ortaokul eğitimi de 3 seneye düşürülmeli ve son sene (4.sinif) liseye hazırlık olmalıdır. O da okulda olmalıdır. Hazır, müfredatın seyreltilmesi gündemde iken bu teklif çok uygun olacaktır. Böylelikle bakanlığın hazırlamış olduğu tüm hazırlık kitapları da hazırlık senesi olan bu son sene yerli yerinde kullanılmış olacaktır.

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