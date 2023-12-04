KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Aralık 2023 23:36
AMASYA ÜNİVERSITESİ ÖNLİSANS BÜRO PERSONELİ ALIMI

Amasya universitesi önlisans büro personeli alımına başvuran var mı?Ben 81 puanla başvurdum.Gelme şansı nedir sizce?

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