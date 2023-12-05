Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 01:36
Şehir değiştirmek istiyorum
arkadaşlar ünide destek personeliyim sözleşmeliyim malumunuz tayin hakkımız zaten yok fakat bulunduğum şehir beni boğuyor memlekete de dönmek istiyorum sizce nasıl bir yol izleyebilirim adalet bakanlığı 2024 ilk baharında alım yapar mı ? puanım hala geçerli yada gidip özel güvenlik sertifikası mı alsam geöiş olur mu sonuçta o da gih

Çok Yazılan Konular

Belediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?belediyede memur kadrosuna basvuruBelediyede GİH Kadrosundan THS Kadrosuna Geçişte Başka Belediyeye Nakil KonusuGeriye Dönük Eş Yardımı

Sözlük

Matematik 2 mavili 1 unutamamak 3 Deprem 2 Mafia Mamma 2023 1 ek mtv'yi ödememek 2 bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbul'un 2 hoşgeldin 1 Fall Into Winter 2023 1 totoloji 1

Son Haberler

YÖK'ten Adalet Programlarıyla ilgili çok önemli karar!5 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıNazlı Ilıcak cezaevine girdiÇorum'da 'teleskop operasyonu' ile yakalanan 5 zanlı tutuklandıBakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar