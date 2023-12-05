Şehir değiştirmek istiyorum

arkadaşlar ünide destek personeliyim sözleşmeliyim malumunuz tayin hakkımız zaten yok fakat bulunduğum şehir beni boğuyor memlekete de dönmek istiyorum sizce nasıl bir yol izleyebilirim adalet bakanlığı 2024 ilk baharında alım yapar mı ? puanım hala geçerli yada gidip özel güvenlik sertifikası mı alsam geöiş olur mu sonuçta o da gih

arkadaşlar ünide destek personeliyim sözleşmeliyim malumunuz tayin hakkımız zaten yok fakat bulunduğum şehir beni boğuyor memlekete de dönmek istiyorum sizce nasıl bir yol izleyebilirim adalet bakanlığı 2024 ilk baharında alım yapar mı ? puanım hala geçerli yada gidip özel güvenlik sertifikası mı alsam geöiş olur mu sonuçta o da gih