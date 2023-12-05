Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 01:47
Moderatör başlığı siliyor

Seyyanen yapılan 8077 liraya zam gelecek mi biri ayrıntılı bir şekilde antatabilr mi ? Geri zekalıya anlatır gibi anlatır mısınız


birabuadamıniçinde
Aday Memur
05 Aralık 2023 01:50

Benim kafam basmıyor morona, idiyota anlatır gibi anlatın


alimemet61
Aday Memur
05 Aralık 2023 02:40

Sana gelmeyecek ulan. Hatta senden seyyanen verilen geri alınacak.


alimemet61
Aday Memur
05 Aralık 2023 02:41

Moronluk vergisine sayacaklar.

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