Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 06:56
Tsm den kamu hastaneler birliğine resen atananlar geri donebildi mi

Yaklasik 6 yil once resen atanan ve geri donen oldu mu

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