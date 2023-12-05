Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 09:36
Promosyon iadesi
Gençlik ve spor bakanlığında psikolog olarak çalışıyorum. Adalet bakanlığına geçiş yapicam aldığım promosyonun iadesini yapmam gerekiyor mu?

2ven
Aday Memur
05 Aralık 2023 09:40

sözleşmede bu madde açıkça bulunur sözleşme örneğini muhasebe biriminden iste


Sneijdeer
Aday Memur
05 Aralık 2023 09:41
Teşekkürler
2ven, 3 saat önce

sözleşmede bu madde açıkça bulunur sözleşme örneğini muhasebe biriminden iste

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