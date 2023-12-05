Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


05 Aralık 2023 09:42
Araç Satışı Hakkında

Herkese merhabalar,

Geçen hafta bir araba aldım borç harç araba masraf çıkardı borçlar üzerine şimdi bu arabayı satıp borçlarımı kapatmak istiyorum ama 6 ay 6000 km şartını delmiş olup ceza alır mıyım? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.


majesteleri7
Şube Müdürü
05 Aralık 2023 09:52

Hacı bu 6 bin km 6 ay şartı sıfır araçlar için geçerli.sıfır arabada ne masrafı çıkardın?sıfır değilse sıkıntı yok satabilirsin


Sbnkrkss
05 Aralık 2023 11:37

sıfır değil hocam 2. el teşekkür ederim

majesteleri7, 3 saat önce

Hacı bu 6 bin km 6 ay şartı sıfır araçlar için geçerli.sıfır arabada ne masrafı çıkardın?sıfır değilse sıkıntı yok satabilirsin

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Araç Satışı Hakkında

Sözlük

Antik kentleri gezerken duyulan his 2 mercimek çorbası 1 Kakistokrasi 1 bıkkınlık veren durumlar 2 avrupada bulunan volkanlar 2 Matematik 2 kırmızı bülten 2 hoşgeldin 2 İçerisi dışarıdan daha güvenli 1 şeyh 1

Son Haberler

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı10 bin polis alımı ne zaman olacak?Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiBakan Tunç'tan 'ceza infaz sistemi' açıklamasıMerkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar