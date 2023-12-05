tarim orman il mudurlugunun gereksiz yere baska kurumlara is kitlemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyim2023/6 Sgk ya yerleşenlerGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimKonsolosluklarDışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli2023 T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu AlımıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Ticaret BakanlığıGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar