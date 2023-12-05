Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 09:52
tarim orman il mudurlugunun gereksiz yere baska kurumlara is kitlemesi

Ya kardeşim siz gidin çiftçiyle hayvanla uğraşın köyleri gezin Gelmişsiniz bana yıl sonu kuruluşlarından ve kurumundaki faturalara bak m3 su miktarı yazısı gönder su verimliliği çalışması yap onu da bana raporla diye yazı gönderiyorsunuz ya yıl sonu sizin canınız sıkılıp aklınızdan uydurduğunuz işlerinizle mi uğraşacağız biz muhasebeyle kbs tkys yle cebelleşiyoz satınalma da ihaleler ana baba günü şak bi yazı "Binalarda su verimliliği" gidin allahını severseniz ya

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