Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 09:57
2023 irşad görevlisi mülakatları
illerde mülakatlar devam ediyor galiba. sonuçları açıklayan iller var mı ? bilgisi olan var mı ?

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