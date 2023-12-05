Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 10:49
2023 Toplu Sözleşmede disiplin affı

2023 Toplu Sözleşmede disiplin affı kararı alınmamış mıydı ?

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