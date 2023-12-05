Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Aralık 2023 11:16
Hagb ve polislik

Pomem başvuru şartlarında tek tek sayılan suçlardan önceden dosyası olupta güvenlikten veya ess sen elenmeyip meslekte olan var mı? Yüz kızartıcı(hırsızlık, irtikap, cinsel taciz vs.) veya yüz kızartıcı olmayan(tehdit, uyuşturucu kullanma, firar vs.) farketmez. Örnek var mı ya da hagb alıp meslekte olan.

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