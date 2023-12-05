Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Aralık 2023 11:16
2023 yalan oldu nerede atama???

Bu yıl öğretmen harici alım olmadı nerede hani 12.000 atama sözü yeni sınav geldi çattı zannımca yeni bir atama yapmayacaklar. olursa da 1000 i geçmez hepsi dahil. bizim 70 puan lisans imkansız gibi


mhmt.232352
Aday Memur
05 Aralık 2023 11:27

alım olmadı mı:)


teias07
Aday Memur
05 Aralık 2023 11:53

benim bildiğim ocak harici bu yıl olmadı o da öğretmen ataması. benim bilmediğim bir atama mı oldu

mhmt.232352, 1 saat önce

alım olmadı mı:)


mhmt.232352
Aday Memur
05 Aralık 2023 12:08

hangi bölüm sizin


teias07
Aday Memur
05 Aralık 2023 12:15

kamu yönetimi

mhmt.232352, 31 dk. önce

hangi bölüm sizin


mhmt.232352
Aday Memur
05 Aralık 2023 12:36

alım çok oldu 75 lere kadar düştü puanlar

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