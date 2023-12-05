Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 12:07
tayin talebi

daha önceki tayin taleplerime kurumda kendisine ihtiyaç duyulmasından dolayı talebi olumsuz değerlendirilmiştir diye cevap alıyordum kurumumuza 2 katip arkadaş daha başlayacak tekrar yazdığımda tayin talebimin olumlu çıkma olasılığı var mıdır acaba ?

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