Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 12:13
GELİNLİK kAMPANYASI NET%30 İNDİRİM. PANDORA GELİNLİK KADIKÖY İSTANBUL

GELİNLİK kAMPANYASI NET%30 İNDİRİM. PANDORA GELİNLİK KADIKÖY İSTANBUL

İstanbul Kadıköy'de 20 Yıldır gelinlik üreticisiyim.

siz Değerli SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ için net%30 indirimden 2024 yılında yararlanabilirsiniz.

PANDORA DE&SA GELİNLİK Söğütlüçeşme caddesi No:140 kat 1-2-3 kadıköy istanbul

0543 669 00 44

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli BilgiAcil yardımKonut Kredisi Sağlık Bakanlığı KPSS AtamaSağlık Bakanlığı atamasıAdli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıksAralıkta Promosyon bankkart liranın 2. TaksitiGözden Alınan Çürük Raporu Sağlık Teknikerinin Memuriyetine Zarar Verir miZorunlu geçici görevlendirmeLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !

Sözlük

supporters 3 Akhenaton 1 sistem çalışmıyor 1 sözlük bizimdir 2 net 1 Bugün olanlar 3 mercimek çorbası 1 Türkiyedeki en değersiz şey 4 mavili 1 kaşıkla verip kepçeyle almak 2

Son Haberler

Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldüFETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı10 bin polis alımı ne zaman olacak?Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiBakan Tunç'tan 'ceza infaz sistemi' açıklaması

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar