KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 12:49
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Uzman Yrd. Mülakatlar

Merhaba arkadaşlar,

Ben yarın makine mühendisliği branşından girecegim mülakata dün ve bugün mülakata girmiş arkadaslar mülakatlar hakkında bilgi verebilir mi ortam nasıldı kaç soru soruldu tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim

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