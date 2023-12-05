Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 13:10
istanbul a tasinan bddk calisanlarina 45 bin ek odeme

merkezi ankaradan istanbul a tasinan bddk,

istanbul a da tasinmak zorunda olan bddk calisanlarina kelle basi tek seferlik 45 bin odeme yapilmasi icin torba yasaya madde ekletmis .

hayirli olsun :)


el7bi8gü9
Aday Memur
05 Aralık 2023 13:42

biz yüzde 50 zam alınca bile bu maaşı alamıyoruz hala seyyanene karşı olan adamlar var.


Prettyhatun
Memur
05 Aralık 2023 14:50

Ek tazminat verilmesi doğal ancak söz konusu miktar bir öğretmenin maaşından fazla, kısacası çok büyük bir miktar, uzman öğretmen olduğumuzda aldığımız tazminat 3 bin tl, konuyu bu şekilde değerlendirdiğimizde 45 bin uçuk bir rakamdır, olması gereken 5 bin tl ek tazminattır

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