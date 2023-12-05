Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Aralık 2023 13:25
Evine güneş enerjisi sistemi kuran var mı?

Güneşten elektrik üreten sistemler ülkemizde de yaygınlaşıyor. Profesyonel sistemler fabrikalar ve büyük kurulumlarda kendisini 4 yılda amorti ediyor. Bu tarafı müthiş. Ama müstakil ev kurulumlarında fiyatlar 10-15.000 dolar arasında değişiyor. Biraz pahalı... Ucuz sistem kurulumları ise birkaç panel ve birkaç aküyle çoğunlukla amatör ve faydasız oluyor.

Güneş enerjisiyle ilgili deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?

(ilgili yazı: https://www.solarkonsept.com/post/bir-eve-yetecek-gunes-paneli-fiyati )

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