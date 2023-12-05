Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 14:02
Asgari Ücret
Asgari ücret en düşük memur maaşı ile esitlenmeli sonuçta en düşük memur maaşı alanlar genelde masa başı oturuyorlar

kral122
Daire Başkanı
05 Aralık 2023 14:10

Peki yenı memur zam mı olacak 30 bin tlnyı kim verebilecek


TÜRK1512
Aday Memur
05 Aralık 2023 14:13
Aynı olacak işte sonuçta ekonomimiz çok iyi ilk 10 a girmiştik yanlış hatırlamıyorsam
kral122, 1 saat önce

Peki yenı memur zam mı olacak 30 bin tlnyı kim verebilecek


Prettyhatun
Memur
05 Aralık 2023 14:42

Memur maaşı değil ama bekar bir kişinin yaşama maliyetine eşitlenmeli, bekar birinin yaşam maliyeti 17800 tl açıklandı, bu rakam ocak ayında 19 bin civarı güncellenir, asgari ücret 19 bin olmalı, makul olan bu

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