Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


05 Aralık 2023 14:02
YÖK, Adalet Meslek Yüksekokullarını Kapatma Yetkisine Sahip mi?

İlgili mevzuat hükümlerine göre YÖK'ün Adalet Meslek Yüksekokullarını kapatma yetkisi var mıdır?

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