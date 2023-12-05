4b maaş kesintisi

üni hastanesinde teknisyen olarak çalışıyorum. 5 gün bel fıtığından dolayı rapor aldım maaşımdan kesinti yapılıyor mu bilgisi olan var mı? kaç güne kadar maaş kesintisiz rapor hakkım var?

üni hastanesinde teknisyen olarak çalışıyorum. 5 gün bel fıtığından dolayı rapor aldım maaşımdan kesinti yapılıyor mu bilgisi olan var mı? kaç güne kadar maaş kesintisiz rapor hakkım var?