Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 15:14
Özel sektör eş durumu acil yardım

Arkadaşlar eşim devlette çalışırken bulunduğumuz ilde özele geçti 3 aydır özelde çalışıyo bu durumda benim eş durumum kabul olmaz mı son 4 yıl içinde 720 gün devllette çalışmışlığı var bu sayılır mı


s.k.s.k
Memur
05 Aralık 2023 15:15

Ben hala aralık ayında evrak veriyorum bu sene durumum ne olur bilen varsa cevaplayabilir mi

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