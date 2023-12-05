KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 15:21
Kpss B +90 Hedefleyenler
KPSS 2024 sınavı için cevaplandıramadığımız sorularda karşılıklı yardımlaşabileceğimiz, çalışma programı ve taktikleri konusunda birbirimize ipuçları verebileceğimiz, kaynak tavsiyelerimizi paylaşabileceğimiz soru çözme ve bilgi verme amaçlı +90 puan hedefleyen arkadaşlar arasında bir wp grubu kurmak istiyoruz. ilgilenenler mesaj gönderebilir.

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