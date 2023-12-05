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Editörler : E.Kayı Han
Engelli Raporu ile Geçiçi Görevlendirme veya Tayin Nasıl Yapabilirim ?
Babam %80 ağır engelli raporu var ve son 3 ay içerisinde 3 tane ameliyat epikriz raporu var, ilaç raporları var. Evin tek çocuğu benim ben ailemin yanına nasıl gidebilirim ? Tayin veya geçiçi görevlendirme ile ? Yardımcı olursanız çok sevinirim
Babam %80 ağır engelli raporu var ve son 3 ay içerisinde 3 tane ameliyat epikriz raporu var, ilaç raporları var. Evin tek çocuğu benim ben ailemin yanına nasıl gidebilirim ? Tayin veya geçiçi görevlendirme ile ? Yardımcı olursanız çok sevinirim
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