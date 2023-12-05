Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Aralık 2023 15:33
Geçmişe dönük yasal faiz ve fazla çalışma

Arkadaşlar idare mahkemesi kararı ile geri döndüm. İdare mahkemesine başvururken sadece iptal kararı İçin dava açmıştım. Yani geçmişe dönük maaş ve faiz ile ilgili talebim olmamıştı. Ankara 21. İdare mahkemesi de sadece kararın iptali kararı verdi. Geçmişe dönük maaş ve faizi ile ödeme konularına girmedi.

Şuan işe başladım ve geçmiş maaşlarımı aldım. Fakat fazla çalışma ücreti ve yasal faiz ödenmedi. .

Sormak istediğin dava açsam fazla çalışma ve yasal faizleri alabilir miyim? Çünkü ilk idare mahkemesine açtığım davada herhangi bir talepte bulunmamıştım

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