Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 15:38
Ağır Engelli Raporu ile Geçiçi Görevlendirme Veya Tayin nasıl yapabilirim ?

Babam %80 ağır engelli raporu var ve son 3 ay içerisinde 3 tane ameliyat epikriz raporu var, ilaç raporları var. Evin tek çocuğu benim ben ailemin yanına nasıl gidebilirim ? Tayin veya geçiçi görevlendirme ile ? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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