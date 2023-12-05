Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 15:58
çocuk yardımı hk.

ben de eşim de memuruz. çocuk yardımı alabiliyor muyuz?


Tiamo00
Şef
05 Aralık 2023 16:03
evet meslektaşım alabilirsin. 300 tl

Tiamo00
Şef
05 Aralık 2023 16:04
doğum yardımı 300 , aile bakanlığından alırsın. çocuk yardımı da 250 300 civarı ikinizden biriniz alırsınız
Tiamo00, 2 saat önce
evet meslektaşım alabilirsin. 300 tl
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