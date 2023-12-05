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Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 16:14
Bayan Arkadaşlar Bakabilir mi? Hediye Konusu

Merhaba, bayan bir arkadaşıma hediye almak istiyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi almalıyım?

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