Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 16:49
eş durumu tayini

eşim tekirdağa aile bakanlığına 4b sözleşmeli personel atandı.ben kpss ile istanbulda bir ilçe belediyesine 3 ay önce atandım henüz aday memurum. eş durum tayini için ne zaman başvuru yapma hakkı doğar benim mi tercih yapmam gerek onun mu . internette çok bilgi kirliliği mevcut sağlıklı bir sonuca ulaşamadım.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Aralık 2023 17:50

Belediye personeli olarak sizin tayin hakkı ya da başvuru hakkı diye bir hakkınız yok. Eğer siz kadrolu iseniz ve kurum izin verir siz de gidecek bir kurum bulursanız nakil olabilirsiniz.


fkahraman28
Aday Memur
05 Aralık 2023 17:52

Eşimin benim çalıştığım şehire tayin hakkı bulunuyor mu ve çalışma süresi var mı 1 sene çalıştıktan sonra tayin vb

hsnd, 21 dk. önce

Belediye personeli olarak sizin tayin hakkı ya da başvuru hakkı diye bir hakkınız yok. Eğer siz kadrolu iseniz ve kurum izin verir siz de gidecek bir kurum bulursanız nakil olabilirsiniz.

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