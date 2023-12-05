Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 17:15
Asker eş yanına geçici görevlendirme

Merhabalar eşim 1 senelik askerlik yapmak istiyor. Sanırım yedek subay oluyor bu kişiler. Oldu ki eşimin görev yeri bulunduğumuz şehir çıkmadı(istanbul) o durumda ben memur olarak yanına geçici görevlendirme isteyebilir miyim ? ( Eşim memur değil.)

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