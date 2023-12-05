Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 17:33
El İnsaf, Sözde Eşit İşe Eşit Ücret

Sözde 02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi gerekçe gösterilerek aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilmeye çalışıldı lakin Kamu dairelerinde görevli şef ile Adalet Bakanlığında görevli şef arasında ocak ayında maaş farkı tam 4000 TL oluyor. Bu konu yıllardır çözüme kavuşturulmuyor ya da görmemezlikten geliniyor memurlar netin konuya el atmasını ve haber yapmasını ümit ediyorum.


Prettyhatun
Memur
05 Aralık 2023 17:48

Katılıyorum kurumlar arası fark olmamalı

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