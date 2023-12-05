Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 17:36
Maaş Robotu Ocak 2024 güncellemesi.

maaş Robotu na güncelleme gelmiş hangi orana göre hesaplama yapıyor


HA_TA
Müsteşar Yardımcısı
05 Aralık 2023 22:38
Robotun altındaki açıklamaları okuyunuz.

bayrahmi
Şef
06 Aralık 2023 08:25

Sendika ikramiyesi aylık olarak verilcekti. Sanırım o eklenmemiş. Benmi göremedim?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Aralık 2023 10:19
aralık enflasyonu katılmadan şimdiki duruma göre hazırlanmış sanırım

emre23230
Aday Memur
06 Aralık 2023 11:20
Aralık yüzde 3 baz alınmış galiba
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