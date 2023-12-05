Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 17:36
Maaş Robotu
maaş Robotu na güncelleme gelmiş hangi orana göre hesaplama yapıyor

Çok Yazılan Konular

Neden işimizden memnun değiliz?Önlük ikramiyesi eline ulaşan var mı?Branş Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevini Kabul Etmek Zorunda mıdır?Zorunlu deprem semineri donma sorunuÖğrenci koçluğu angarya mıdır?Haziran semineri online olabilir mi?Neyi bekliyoruz hocam?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.Yüksek lisans için ders programı düzenlemesi yapılmak zorunda mı?

Sözlük

net 1 Antik kentleri gezerken duyulan his 3 avunmak 1 mesajın sonuna gülücük koymak 3 İçinden geleni söyle 8 edi ile büdü 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 van gölü 3 Deprem 2 web sitelerindeki parti reklamları 1

Son Haberler

Ev yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybettiİYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararıSiirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıEvinin önünde ölü bulunmuştu: Savcılık açıklama yaptıKabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar