Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 17:37
maaş Robotu
maaş Robotu na güncelleme gelmiş hangi orana göre hesaplama yapıyor

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli BilgiKonut Kredisi Acil yardımSağlık Bakanlığı KPSS AtamaSağlık Bakanlığı atamasıçocuk yardımı hk.Zorunlu geçici görevlendirmeLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Diyarbakirr hastanelerAdli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks

Sözlük

totoloji 1 Zerengökçe 1 mesajın sonuna gülücük koymak 3 ek mtv'yi ödememek 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 7 İçinden geleni söyle 8 Deprem 2 kırmızı bülten 2 tüp bebek 1 Mafia Mamma 2023 1

Son Haberler

Ev yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybettiİYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararıSiirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıEvinin önünde ölü bulunmuştu: Savcılık açıklama yaptıKabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar