Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 18:10
İstanbul norm fazlası yönetici atama

İstanbul için norm fazlası atamaları yapılması ile ilgili bir gelişme var mı acaba.

Daha önceki yıllarda yapıldığına rastlamadım pek, bazı şehirlerde yapılmış. Bilgisi olan var mı hocalarım

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