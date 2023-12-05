Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 18:38
2022 puaniyla hemsirelik atamasi

Tercih aralikta acilir mi yoksa diger yila sarkar mi?

Bir de benim puanim 83,izmir il/ilce saglik mudurlugu gelir mi sizce?

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