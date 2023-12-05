Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 18:54
El tayini feragat

Kasımın 17 sinde eş durumu tayini yaptım şuan değerlendirilme aşamasında 12 Ocak'ta açıklanacak rşim özel sektörde çalışıyordu memur olarak farklı ile atandı o yüzden ben feragat verebilir miyim

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