Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 18:54
Eş tayini feragat

Kasımın 17 sinde eş durumu tayini yaptım şuan değerlendirilme aşamasında 12 Ocak'ta açıklanacak rşim özel sektörde çalışıyordu memur olarak farklı ile atandı o yüzden ben feragat verebilir miyim


horageçti
Şef
06 Aralık 2023 01:32
dilekçe yaz kabul görür yada görmez

Adliyeci
Şef
06 Aralık 2023 08:17

kabul ederler yaz ver dilekçeni, zorla tayin ettirecek halleri yok

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