Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 19:18
Aralık enflasyonu Çok beklentiye girenler !!

Yıl 2022 aralık ayında tüfe 84 ten 64 e düştü ve enflasyon 20 puan birden düşük olarak açıklandı %2.7 beklenirken %0.9 açıklandı

Darısı 2023 aralığa

Şaşırmayın haberiniz olsun daa?


Aksak bey
Daire Başkanı
05 Aralık 2023 19:23

TÜİK kendini ortadan ikiye ayıracak enflasyon oranlı zammı yüzde 50 de tutabilmek için. Çaya yüzde 110 zam geldi 3 ayda. Neyse tek tek ürün saymayayım ama ayıp be. Böyle de olmaz artık.

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