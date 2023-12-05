Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 19:23
Maaş robotu güncelleme

Bişey dikkatimi çekti. adliye yazı işleri müdürü, 1/1 i olan bir maaş hesabında lise mezunu hesabı lisans mezunu hesabından 100 TL fazla maaş hesaplıyor :) emeklilik kesintileri fazla oluyor lisans mezununun herhalde o sebeple maaşı da 100 TL az alıyor. Resmen trajikomik bir durummm :) Ya robot hatalı ya da aklın almayacağı bir sistemmm :)


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
05 Aralık 2023 19:34
aynı işte lisans mezunu, çalışırken de emekli oluncaya da lise mezunundan elbette fazla alır ama maalesef sisteme göre öğle olmuyormuş :) sesli güldüm yaffffff
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