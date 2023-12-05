Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 19:23
Okulun kapatılması ve dönüşmesi sonucunda norm fazlası öğretmenlerin ataması nasıl olur?

Arkadaşlar merhaba,

Geçen yıl il dışı tayiniyle şu an kadromun bulunduğu okula atandım. Sene başında okulun kapatılarak Anadolu Lisesine dönüştürülmesine karar verilmişti, buna istinaden hizmet puanı en yüksek olan hocalar sene başlamadan dönüştürülen yeni okula geçti.

Fakat bu seneki eğitim - öğretim yılı başlamadan ilçe ve idare tarafından bizlere "Geçen sene yeni okula geçen geçti, bundan sonra kimse alınmayacak, kendinize okul bulun" dendi. Yönetmeliğe göre, hizmet puanı esas alınarak en yüksek puanlı hocalarımız yeni okula geçmek için dilekçe yazdı, hepsi reddedildi. Dilekçeler silsile hâlinde bakanlığa kadar gitti fakat yine değişen bir şey olmadı.

Bu süreç işlerken 2. il içi - il dışı atamasında yeni okuldaki tüm kontenjanlara başka okullardan atama yapıldı. Benim branşımda açık bulunan 3 kontenjana başka il ve ilçelerden atama yapıldı ve kontenjan doldu. Bu atama sonucu hizmet puanı yüksek hocalarımız yeni okula geçemeyince ben ve diğer bir hocamız norm fazlası olduk, normal okullarda yer olmadığı için proje okullarına görevlendirildik.

Şimdi de bizden bu hafta içerisinde norm tercihi yapmamız isteniyor, ilçede neredeyse hiç yer yok, bundan dolayı ancak ilçe dışı tercih yapabiliriz. Biz ise yaşadığımız haksızlık neticesinde gelecek yıl yeni okulda açılacak kontenjan için beklemek ve bu seneyi görevlendirildiğimiz okullarda tamamlamak istiyoruz. Tercih yapmadan bu şekilde ne kadar bekleme şansımız var acaba? Cevabınız için teşekkürler

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