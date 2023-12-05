Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Aralık 2023 20:13
Güvenlikten kütüphaneciliğe geçiş

koruma ve güvenlik görevlisi sınavsız şekilde dilekçe ile kütüphaneciliğe geçebilir mi kurum kültür ve turizm bakanlığı


E.Kayı Han
Editor
05 Aralık 2023 20:29

İyi derece de Arapça ve İngilizce bilen yine çok iyi derece de Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) bilen, işletme, adalet, kamu yönetimi ve ilahiyat mezunu bir memur arkadaş dilekçe verdi. Kabul edilmedi.


E.Kayı Han
Editor
05 Aralık 2023 20:30

Üstelik bu arkadaşım yürüyen kütüphane gibi evinde 1500den fazla kitap var.

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